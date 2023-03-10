Глава Владимирской области Александр Авдеев 14 марта проведет с журналистами встречу, основной темой которой станет социально-экономическое развитие региона. Пресс-конференция пройдет в

Глава Владимирской области Александр Авдеев 14 марта проведет с журналистами встречу, основной темой которой станет социально-экономическое развитие региона. Пресс-конференция пройдет в Областной научной библиотеке на улице Дзержинского, 3. Начало – в 14:00, сообщили в пресс-службе регионального Правительства. Правительство региона в этот раз за несколько дней оповестило СМИ о планируемом мероприятии. О предыдущей встрече Авдеева с