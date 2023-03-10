Архивисты открыли выставку документов первых лет существования Владимирской губернии. Сегодня День...

Архивисты открыли выставку документов первых лет существования Владимирской губернии.Сегодня День архивов. В свой профессиональный праздник архивисты области открыли выставку документов. Она посвящена двухсот сорокапятилетию со дня рождения Владимирской губернии.На ней представлен указ императрицы Екатерины Второй об образовании губернии. Он был подписан 13 марта 1778 года. В соответствии с ним граф Роман Илларионович Воронцов приступил к обследованию будущей губернии и составил план ее административно-территориального деления. 1 сентября 1778 года императрицей было учреждено Владимирское наместничество в составе 14-ти уездов, в их числе семь новых городов. А граф Илларион Воронцов стал первым наместником Владимирской губернии.Наталья Максимова, директор Государственного архива Владимирской области:- В нашем архиве можно узнать самые начальные, самые первые страницы создания Владимирской губернии. Мы здесь представляем на этой выставке первые журналы заседаний тех палат, тех учреждений, которые были созданы именно в самые первые годы существования губернии и, конечно, это документы Романа Илларионовича Воронцова, который лично объехал всю губернию, разделил ее на уезды.