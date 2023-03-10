В начале марта УФСБ России по Владимирской области задержало в регионе 22-летнего беженца из Украины, публично призывавшего в интернете к террористической деятельности. Мужчина прибыл в

В начале марта УФСБ России по Владимирской области задержало в регионе 22-летнего беженца из Украины, публично призывавшего в интернете к террористической деятельности. Мужчина прибыл в регион из зоны проведения СВО в марте 2022 года и был заселен в пункт временного размещения. «В ноябре 2022 года обвиняемый, являясь зарегистрированным пользователем мессенджера «Telegram», преследуя цель побуждения неограниченного