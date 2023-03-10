Из Владимира в Курскую область отправилась очередная колонна гуманитарной помощи. В настоящее...

Из Владимира в Курскую область отправилась очередная колонна гуманитарной помощи.В настоящее время там формируются новые российские части.Груз подготовили по заявкам командиров и бойцов. В его составе - древесина для строительства полевых лагерей, рабочие инструменты, колёса для вездеходов, спальные мешки. Собрать всё необходимое удалось благодаря активному участию предпринимателей почти из всех муниципалитетов Владимирской области. Поддержать бойцов вызвались и творческие коллективы. Вокальная группа "Владимир" подготовила для военнослужащих патриотическую концертную программу. Следующий груз с гуманитарной помощью планируют отправить уже 15 марта. На этот раз в ЛНР.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Туда тоже едет и древесина,туда поедут медикаменты более чем на полмиллиона рублей, поедет медицинский инвентарь и то, что также будет по заявкам за эту неделю собрано для лагеря.Елена Татаринова, руководитель вокальной группы "Владимир":- Надеемся, что именно наши песни всем помогут - не только военным, но и простым жителям. Гармошку взяли,будем петь "Катюшу",будем петь народные песни. Я думаю, что у нас все получится.