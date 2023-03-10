Врач назвала оптимальные промежутки для уборки.

Врач назвала оптимальные промежутки для уборки.Чистота – залог здоровья. Эту фразу каждый из нас слышал в детстве по несколько раз в день. Правило работало для всего: и для личной гигиены, и для уборки в доме. Но так ли полезно для здоровье маниакальное желание убраться в квартире? На этот вопрос изданию ответили психолог Екатерина Горькова и врач Валерия Румянцева.Так, по мнению специалиста по ментальному здововью, постоянная уборка потребует постоянной слежки за состоянием дома. Гиперфиксация не есть полезное состояние для психики человека, тем более, что пыль будет образовываться постоянно. Находиться с тряпкой в руке 24/7 – плохая идея.Кроме этого, в естественной среде человеку нужны другие микроорганизмы. Сталкиваясь с ними, мы получаем иммунитет против более серьезных заболеваний. Особенно важны микроорганизмы для маленьких детей.Проблемы может вызвать лишь избыточное нахождение отходов жизнедеятельности организмов вокруг. Например, пылевых клещей, которые вызывают аллергию. Именно от них стоит избавляться во время уборки. Врач сообщает, что влажная уборка раз в три дня отлично справиться со своей задачей.