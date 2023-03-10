Переименуют ли улицы Усти-на-Лабе, Луначарского и Октябрьский проспект во Владимире? 1 марта в областном центре прошло заседание топонимической комиссии. Чуть позже на сайте городской

Переименуют ли улицы Усти-на-Лабе, Луначарского и Октябрьский проспект во Владимире? 1 марта в областном центре прошло заседание топонимической комиссии. Чуть позже на сайте городской администрации появилась информации об итогах заседания ее участников. Судя по опубликованному протоколу обсуждения, улица Усти-на-Лабе сохранит свое прежнее название. Из протокола заседания топонимической комиссии от 1 марта 2023 г. В ходе