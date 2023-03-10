11 марта 2023 года проходит народный праздник Порфирий Поздний. На Руси говорили: Ранняя весна...

11 марта 2023 года проходит народный праздник Порфирий Поздний. На Руси говорили: "Ранняя весна ничего не стоит, а поздняя — обманет". Наши предки считали, что заморозки могут ещё вернуться, поэтому не принимались за полевые работы, опасаясь гибели посевов.Что можно делать 11 марта 2023 года?1. Считалось, что в это время птицы начинают постепенно возвращаться из теплых стран. Поэтому было принято их подкармливать и вешать возле домов кормушки.2. Нужно обязательно навести дома чистоту, чтобы привлечь в дом позитивную энергию.3. Хороший день для рыбаков — клёв в этот день особенно хороший.Что нельзя делать 11 марта 2023 года?1. Нельзя заниматься рукоделиями, особенно теми, что связаны с шитьём и нитками. Шитьём можно к себе беды пришить, а завязанные узлы сулят грядущие неприятности.2. Нельзя давать в долг — самому придётся три года просить взаймы или подаяния.3. Нельзя веселиться, громко петь, танцевать, предаваться излишнему веселью — вместе с людьми решит повеселиться и нечисть.Народные приметы на 11 марта 2023 годаОконные ставни скрипят или стучат — к беде.Метель — снег скоро сходить начнёт.Весь снег растаял — впереди ожидаются морозы.Воробьи собираются в стаи — к ясной погоде.Голуби прячутся под крышей — перед похолоданием.Ясное небо ночью — к жаркому лету.Первые птицы начали возвращаться с юга — пшеница особенно хорошо уродится.Вороны в небе кружат — к оттепели.Фото pxfuel.com