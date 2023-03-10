Пресс-конференция губернатора Владимирской области Александра Авдеева состоится 14 марта.
В этот...
Пресс-конференция губернатора Владимирской области Александра Авдеева состоится 14 марта.
В этот раз она пройдет во Владимирской областной научной библиотеке (улица Дзержинского, 3).
Начало встречи в 14:00.
Губернатор региона ответит на актуальные вопросы журналистов из Владимира и области.
Известно, что пресс-конференция будет посвящена социально-экономическому развитию региона.
Фото: https://avo.ru/