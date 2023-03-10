Смотрите Вести в 14.30: Сколько еще из крана будет литься ржавая вода? Не пей из копытца. В...

Смотрите "Вести" в 14.30: Сколько еще из крана будет литься ржавая вода?Не пей из копытца.В селе Барское-Городище жители уже много лет не могут добиться замены старого водопровода. Когда из крана потечёт питьевая, а не ржавая вода?Хватили лишку.Ещё один дом с лишними этажами... В микрорайоне Коммунар против нового строительства выступают местные жители.В горниле войны.И есть ли любовь на войне? Поэт и военкор Анна ДОлгарева, "голос Донбасса", сегодня проведёт творческую встречу с читателями.