Смотрите Вести в 14.30: Сколько еще из крана будет литься ржавая вода?
Не пей из копытца.
В...
Смотрите "Вести" в 14.30: Сколько еще из крана будет литься ржавая вода?
Не пей из копытца.
В селе Барское-Городище жители уже много лет не могут добиться замены старого водопровода. Когда из крана потечёт питьевая, а не ржавая вода?
Хватили лишку.
Ещё один дом с лишними этажами... В микрорайоне Коммунар против нового строительства выступают местные жители.
В горниле войны.
И есть ли любовь на войне? Поэт и военкор Анна ДОлгарева, "голос Донбасса", сегодня проведёт творческую встречу с читателями.