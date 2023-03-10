Смотрите Вести в 21.05: Регион отправил гуманитарную помощь в Курскую область
Пить или не...
Смотрите "Вести" в 21.05: Регион отправил гуманитарную помощь в Курскую область
Пить или не пить.
Техническая вместо питьевой. В селе Барское-Городище Суздальского района жители уже много лет пытаются добиться замены ржавого водопровода.
Из Владимира с любовью.
Древесина, рабочие инструменты и... песни. Регион отправил гуманитарную помощь в Курскую область.
В горниле войны.
И есть ли любовь на войне? Поэт и военкор Анна Долгарева, "голос Донбасса", в гостях в областном центре.