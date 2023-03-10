Рюкзак за плечи – зубрам навстречу В жизни случаются встречи, когда понимаешь: то, что сейчас происходит, ты запомнишь на всю жизнь. Мы стоим друг напротив друга, разделенные тонкой ..

Рюкзак за плечи – зубрам навстречуВ жизни случаются встречи, когда понимаешь: то, что сейчас происходит, ты запомнишь на всю жизнь.Мы стоим друг напротив друга, разделенные тонкой проволокой забора. Краснокнижный зубр весом в 600 кг замер бурым изваянием и, не моргая, вглядывается в меня. А я – в него.Под издаваемые им звуки, напоминающие отдаленные раскаты грома, мысли мгновенно уносятся в далекое детство. Я сижу перед телевизором, а по щекам текут слезы. Рыжий зубренок с кучерявой челкой неуклюже бегает за мамой, а голос за кадром рассказывает, что через несколько лет этот малыш может остаться один, - человечество рискует навсегда утратить чистокровных зубров, как когда-то мамонтов...Усилившиеся «раскаты» и фырканье моего нового знакомого возвращают обратно.-Смотри, - говорю я той маленькой девочке. - Он не остался один!Огромный забияка суетится, отгоняет от забора своих любопытных сородичей, а потом и сам отходит вглубь леса. Небольшое стадо в 9 голов ждет обеда.- Его зовут Мереск, - рассказывают работники «Национального парка «Мещера» Владимирской области. – Он приехал к нам из нижегородского зоопарка. Всегда отличался непокорным нравом. Когда его перевозили, пытался сломать погрузчик, недавно проломил вольер, да и железному забору здесь частенько достается. Мы стараемся не приручать их, чтобы они не привыкали к человеку.Судьба у Мереска непростая. Его родители из Швейцарии. Сам он появился на свет в Окском питомнике. Потом попал в зоопарк «Мишутка». Через какое-то время учреждение было расформировано, и Мереску вновь пришлось искать дом. Было решено, что он отправится сюда, в «Национальный парк «Мещера», восстанавливать популяцию зубров. Следует отметить, со своей задачей Мереск справляется отлично.- В конце марта у нас будет зубренок! – улыбаются работники парка.А это значит, что количество зубров на нашей планете растет. До 2030 года стоит задача довести поголовье только во Владимирской области до 300 голов!Из статуса «исчезающий» исключенКак отметила Зоя Дроздова, заместитель директора «Национального парка «Мещера», действительно, в начале XX века наметилась устойчивая тенденция к сокращению популяции зубров. Так, в 1921 году их оставалось 56 штук, в 1923 году - 52, а в 1927 - всего 48. Основная масса быков была уже неспособна к размножению. Проблемой занялись сразу в нескольких странах. В России была разработана программа восстановления зубров. Первоначально предполагалось это делать на юге России. Но там остались только зубробизоны. Это гибрид зубра и бизона. Поэтому чистокровный самец, ставший родоначальником нового стада, был завезен из другой страны.Первая Мировая и Великая Отечественная войны перечеркнули всю проведенную работу по восстановлению популяции. Люди голодали, зубры были съедены.В 1956 году было решено организовать второй питомник в Окском заповеднике. В результате проведенной работы зубры расселились на территории Брянской, Калужской, Владимирской областей. Всего в России сегодня насчитывается 1500 чистокровных особей. А в мире – 8461 особь.Перепись зубриного населенияКормушки щедро наполняются зерном. Зубры неспешно подходят к обеденному столу. Сначала Мереск, затем главная самка и в последнюю очередь - малыши. Все звери в хорошем состоянии: активно двигаются, упитанные, с гладкой шерстью.Основное стадо зубров во Владимирской области обитает в Муромском заказнике, подведомственном «Национальному парку «Мещера». Там учёты диких быков проводят с помощью квадракоптеров, которые запускают над охраняемой природной территорией. Визуальные учеты производят, когда зубры приходят кормиться.Вольеры для зубров, подкормочные площадки, визит-центр для проведения мастер-классов были построены в национальном парке благодаря поддержке Транснефти и её дочернего предприятия «Транснефть-Верхняя Волга». Более того, приобретение кормов для лесных гигантов компания тоже взяла на себя. Начиная с конца осени и весь зимний сезон осуществляется регулярная выкладка овса и сена, капусты и моркови. В солонцы доставляется соль-лизунец. Каждая особь за один день съедает около 6 кг овса! По словам сотрудников национального парка, на зиму стаду диких быков необходимо более 200 тонн сена и 80 тонн овса.- Когда зубров начали подкармливать, у них произошел рост рождаемости, - говорит зооинженер «Национального парка «Мещёра» Алексей Теплухов. – Если раньше самки приносили одного зубрёнка раз в три года, то сейчас они приносят 1-2 телят практически каждый год.Проведенные учеты зубров показали, что их общее число достигло 120 голов. Наметился процесс разделения поголовья на два стада. Три зубра покинули территорию «Муромского» заказника. Специалистам парка удалось установить места их обитания. Это Муромский, Гороховецкий, Вязниковский районы области.Почему «Транснефть» настолько заинтересована в восстановлении популяции зубров, пояснила ведущий инженер по охране окружающей среды «Верхней Волги» Анжелина Бакка:- Компания эксплуатирует магистральные трубопроводы в 13 субъектах Федерации. Есть участки, где они проходят по особо охраняемым природным территориям, этот статус присваивался им уже после того, как были построены трубопроводы. Поэтому мы всегда стараемся помогать реализовывать природоохранные программы. Как пример, во Владимирской области. Там три федеральных особо охраняемых природных территории. Это «Национальный парк «Мещера» и два федеральных заказника: Муромский и Клязьминский. Из 30 лет, которые существует «Транснефть», она более 10 лет сотрудничает с национальным парком в организации зимней подкормки зубров. В итоге – большое устойчивое стадо обитает в Муромском заказнике и начинающее стадо в «Национальном парке «Мещера».Зубры вдоволь наелись и отошли от кормушек. Подняв фотоаппарат, смотрю на них через объектив. Каждый - со своим темпераментом, манерой поведения. Здесь они хозяева! Древнее животное, пережившее ледниковый период, безжалостное истребление, страшные войны, уничтожение лесов... Хочется верить, что большие потрясения позади. Благодаря неустанному труду многих людей прекрасным исполинам удалось избежать исчезновения.Екатерина Кутейникова.