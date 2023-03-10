Места по сбору отходов посетили более 48 тысяч владимирцев.

Во Владимирской области за 2022 год в экопункты для последующей переработки сдали 520 тонн вторсырья. Об этом рассказал гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.Места по платному сбору отходов посетили более 48 тысяч владимирцев. В экопунктах принимают макулатуру, стекло, пластик, алюминиевые банки, а взамен выплачивают деньги по утверждённым для каждого материала расценкам. Реализацией проекта занимаются регоператор по вывозу ТКО - ООО «Биотехнологии», а также компания «ЭкоГрад». В регионе открыто 8 экопунктов: 4 - в Коврове, 2 - во Владимире, по 1 - в Ковровском районе и Вязниках.Для переработки мусор отправляется на предприятия Владимира, Коврова, Балахны, Мурома, Твери и в Серково.