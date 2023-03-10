На допросах они признали свою вину.

Два жителя Гороховца обвиняются в нападении на полицейских. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.Вечером 11 января сотрудники ППС остановили мужчину, который по внешним признакам находился в состоянии опьянения. Ему предложили пройти в больницу для медосвидетельствования. Находясь в приёмном покое, он отказался сдавать анализы и, не дожидаясь оформления протокола, попытался уйти, но был остановлен сотрудником МВД. Началась ссора. Злоумышленник ударил полицейского кулаком по лицу. Тут в больницу приехал его друг, который планировал забрать пьяного товарища. Однако кроме административки мужчине уже светила уголовная статья за избиение сотрудника.Полицейские попытались доставить дебошира в отдел. В это время его знакомый всячески препятствовал этому, хватая ППСников за форму. Далее второй фигурант перешёл к угрозам и толкнул полицейского в грудь, схватил за воротник верхней одежды и потащил в сторону от машины. В результате оба агрессора были задержаны. На них завели уголовные дела.На допросах они признали свою вину. Мужчинам грозит до пяти лет тюрмы.