Фемида постановила возместить пострадавшей расходы на врачей, моральный вред и судебные издержки.

Во Владимирской области пострадавшая от нападения стаффорда женщина отсудила 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Кольчугинского районного суда.Инцидент произошёл в посёлке Бавлены. На неё напала собака, которая оказалась на улице без поводка и намордника. В результате агрессивный пёс покусал местную жительницу и её четвероногого питомца, которого она выгуливала в тот момент. После лечения она подала на хозяев стаффордширского терьера в суд.Ответчики на процесс не явились. В суд они прислали письмо, в котором рассказали, что животное гуляло во дворе, но в какой-то момент выбежало с территории, перепрыгнув через забор. Владельцы признаны виновными в ненадлежащем содержании собаки.Фемида постановила возместить пострадавшей расходы на врачей, моральный вред и судебные издержки. Всего набежало более 30 тысяч рублей.