Он избил женщину и срезал волосы с ее головы.

В Красной Горбатке произошел трагический инцидент, в результате которого погибла 50-летняя женщина. Об этом сообщает СУ СК РФ по Владимирской области.Согласно версии следствия, в марте 2023 года житель Красной Горбатки во время распития алкоголя нанес своей 50-летней сожительнице множественные удары руками в область головы, тела и конечностей. Такая реакция была на то, что женщина нелицеприятно высказалась о его погибшей матери.Кроме этого, по информации СК, обвиняемый также срезал с головы жертвы волосы и вывез ее тело на улицу, после чего скрылся с места преступления. Однако на следующий день его задержали сотрудники полиции.Мужчина признал свою вину и раскаялся в совершенном преступлении. Сейчас он находится под стражей.