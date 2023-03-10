Полиция задержала мужчину, подозреваемого в избиении до смерти 50-летней возлюбленной, с которой они жили вместе в поселке Красная Горбатка Владимирской области. Об этом сообщили в

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в избиении до смерти 50-летней возлюбленной, с которой они жили вместе в поселке Красная Горбатка Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома. По версии следствия, в начале марта возлюбленные выпивали дома. Видимо, сильно пьяная женщина в какой-то момент вечера начала оскорбительно высказываться о погибшей матери сожителя. Мужчина не выдержал,