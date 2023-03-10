Работы проведут по обеим берегам Яузы.

Работы проведут по обеим берегам Яузы.Весной 2023 года в российской столице стартуют работы по благоустройству улиц и переулков в районе МГТУ имени Баумана. Они затронут оба берега Яузы. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, речь идет о крупнейшем проекте создания качественной городской среды в центре многомиллионного мегаполиса.Как отметил градоначальник в своем блоге, работы по благоустройству коснутся 13 улиц и переулков. Они станут важнейшей частью проекта развития Бауманского университета, главного технического вуза страны.По словам политика, специалисты намерены за текущий и следующий год построить новый кампус МГТУ, который будет включать в себя современные здания исследовательских центров, научной библиотеки и общежитий общей площадью около 170 тысяч квадратных метров."В декабре прошлого года открыли два первых корпуса – Инжиниринговый центр наземных транспортно-технологических систем и Центр биомедицинских систем и технологий", – напомнил Сергей Собянин.Также продолжается строительство еще двух кампусов вуз. Мэр Москвы отметил, что территория вокруг университета сформирована несколько десятилетий назад, поэтому имеет ряд проблем в для современных условий. В частности, там не хватает зон отдыха и зеленых насаждений, необходимо заменить освещение и расширить тротуарыСергей Собянин подчеркнул, что власти стремятся создать комфортные условия для пешеходов. Кроме того, для пассажиров установят новые остановки с информационными табло и слотами для зарядки.Кроме того, по словам мэра Москвы, планируется провести благоустройство сквера рядом со школой имени Пушкина.