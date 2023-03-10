Следком РФ по Владимирской области поделился записью с камер видеонаблюдения Гусь-Хрустального Детского сада №12, где 7 марта крыша веранды с 400-килограммовым слоем снега обрушилась на

Следком РФ по Владимирской области поделился записью с камер видеонаблюдения Гусь-Хрустального Детского сада №12, где 7 марта крыша веранды с 400-килограммовым слоем снега обрушилась на детей, сломав нос 7-летней девочке. На кадрах видно, как ребята вместе с воспитателем спокойно гуляют по территории детсада, бегают вокруг веранды и прыгают по ней, как в один момент громоздкая