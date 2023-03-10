В школах Владимирской области медицинские кабинеты не оснащены необходимым оборудованием. Речь...

В школах Владимирской области медицинские кабинеты не оснащены необходимым оборудованием.Речь идёт про Кольчугинский район. Межрайонной прокуратурой была проведена проверка медицинских кабинетов общеобразовательных школ.Сообщается, что, например, в МБОУ «Бавленская средняя школа им. Героя Советского Союза Рачкова П.А.» зафиксировано лишь 39 «наименований единиц медицинских изделий, мебели и оргтехники из 62».То есть в кабинетах по оказанию помощи отсутствуют тонометры (с «возрастными манжетами»), кушетки, ширмы и пр.Официально сообщается, что аналогичные нарушения выявлены и в: МБОУ «Средняя школа № 1», МБОУ «Средняя школа № 2», МБОУ «Средняя школа № 4», МБОУ «Средняя школа № 5», МБОУ «Средняя школа № 6», МБОУ «Средняя школа № 7 им. Н.К. Крупской».По результатам проверки - директорам образовательных учреждений внесены представления.Устранение нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.Напомним, проблемы с оказанием медицинской помощью в школьных кабинетах совсем недавно были отмечены и в Суздальском районе: https://vladtv.ru/society/140767/Фото: pxfuel.com