В сёлах Владимирской области питьевая вода стала роскошью. Вода как роскошь. В некоторых...

В сёлах Владимирской области питьевая вода стала роскошью.Вода как роскошь. В некоторых населенных пунктах Суздальского района она редкий гость. Жители села Барское Городище уже много лет требуют у местных властей, чтобы они решили проблему, но безрезультатно. Репортаж Ольги Яцык.- Вот, видите сами? Это одно кипячение. Чайник сразу весь испачкался, налет...Эту воду пить нельзя. Она опасна даже для бытовой техники. Налет въедается намертво. Купаться в ней семья Ольги тоже не рискует. А в летний период из-за сезона полива, воды в Барском-Городище и вовсе нет.Ольга Крючкова - жительница с. Барское Городище:- Возить каждый раз воду, чтобы помыть детей - это очень тяжело. Хорошо, что в соседнем селе у меня живут родители. Мы ездим к ним летом помыться.Проблеме подачи воды в населенный пункт уже больше тридцати лет. Мутная жижа из крана -это еще хорошо, часто воды вообще нет, говорят местные жители. Если для семьи из четырех человек необходимо около шести кубов технической воды в месяц, то для одного, в теории, должно быть гораздо меньше. Но на деле всё не так.Нина Козлова - жительница с. Барское Городище - Да, 53 рубля за куб:- Я трачу только туалет, душ и стирка. И все-равно тратится много воды и счет приходит приличный. То есть, мы платим за техническую воду, как за питьевую.Низкое качество воды в сельской и районной администрациях объясняют высоким содержанием железа и ветхостью коммуникаций. Екатерина вспоминает, как в середине 90-х жители ее улицы за собственный счет купили новые трубы. Но результата это не дало. Напора воды от скважины хватает только для ближайшей постройки - ее дома.Екатерина Набатова - жительница с. Барское Городище:- От скважины идет к нам, а потом по всей деревне распределяется вода. То есть, если у нас вот такой напор, то, соответственно, по всей деревне его вообще никакого.Вот результаты февральского анализа воды. Областное Управление Роспотребнадзора действительно зафиксировало превышение железа - более семи миллиграммов. При норме - до семи. Неподготовленный желудок с такой водой может не справиться.Ольга Яцык - Гостям эту воду не подают. А местные жители ее кипятят, отстаивают, выбрасывают осадок и уже затем используют в пищу:- Общественники заявляют, что вопрос на контроле Суздальской межрайонной прокуратуры. Обслуживающая водные сети компания действовала незаконно.Павел Мальков - руководитель общественного движения "Чистый Суздаль - чистая Россия":- СКС - это компания, которая подает воду данным абонентам, делает это без лицензии. То есть, лицензии, как выявила прокуратура, на это - нет.В прокуратуре объясняют, что пока качество воды не будет в норме, областное министерство природопользования лицензию не выдаст. Межрайонный прокурор подал требования в суд.Татьяна Логинова - старший помощник областного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью:- Одно об обязании МОП СКС оформить такую лицензию и второе - это требование было к администрации Суздальского района - профинансировать мероприятия по приведению качества воды в соответствии с требованием закона.Замглавы Суздальского района признается, что проблема с водой- во всем районе. Вопрос в финансах.Александр Авсеенок - замглавы Администрации Суздальского района по жизнеобеспечению и общественной безопасности:- Цена вопроса, чтобы привести в порядок всю воду в Суздальском районе - 560 млн рублей. Естественно, нашим бюджетом это невозможно сделать. Мы работаем с областным бюджетом. Встречались неоднократно с Министерством ЖКХ.На данный момент, разработана программа и на очереди стоят восемь объектов по очистке воды в населенных пунктах района. До Барского-Городища очередь, при наличии средств, дойдет лишь летом следующего года.Ольга Яцык, Егор Герасимов, Вести-Владимир