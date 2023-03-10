Вечером 9 марта в микрорайоне Юрьевец на улице Славная произошло ДТП, в котором пострадала 10-летняя девочка, переходившая дорогу в неустановленном месте. Видео аварии появилось в группе ВК

Вечером 9 марта в микрорайоне Юрьевец на улице Славная произошло ДТП, в котором пострадала 10-летняя девочка, переходившая дорогу в неустановленном месте. Видео аварии появилось в группе ВК «Подслушано во Владимире». Авария произошла в районе дома №6 на улице Славная около 17:47. По предварительной информации ГИБДД по городу Владимиру, 24-летний водитель Volkswagen Polo, двигаясь в сторону