С черепно-мозговой травмой ребёнка госпитализировали в больницу.

В Юрьевце на улице Славной иномарка сбила 9-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД.Вечером 9 марта около 17-40 возле дома №6 24-летний водитель «Фольксвагена», который ехал в сторону Институтского городка, наехал на ребёнка. Отмечается, что девочка переходила дорогу в неположенном месте. Момент аварии попал на , установленные напротив проезжей части.С черепно-мозговой травмой ребёнка госпитализировали в больницу. ГИБДД проводит проверку.