Владимирские любители птиц составили Азбуку синиц. Целую азбуку синиц, которые зимой водятся в...

Владимирские любители птиц составили "Азбуку синиц".Целую азбуку синиц, которые зимой водятся в наших краях, составили владимирские орнитологи-любители. Видео опубликовано в паблике "Береги природу Владимирской области".Автор - Роман Кудрявцев - сначала какое-то время прикармливал синичек в сосновом лесу парка "Сказка" в Гусь-Хрустальном, а потом устроил там "фотозасаду" и поймал в объектив минимум четыре вида желтогрудых птиц. На приманку - крошки хлеба - слетелись лазоревка (ее так называют за голубую шапочку и лазурное оперение), потом Московка. Это самая мелкая из синиц, и она не такая желтая, как например, прилетевшая следом Большая синица. Птица величиной с воробья, таких очень много, чаще всего их можно встретить в городе. Большаки населяют парки, скверы, вьют гнезда в постройках и охотно селятся в искусственных синичниках. Ну и наконец, за стол пожаловала Гренадёрка. Хохлатая синица с черно-белым хохолком действительно похожим на конусовидный головной убор солдата петровских времен.