В больнице состоялось очередное заседание комиссии по пересмотру решения о сокращении премий.

Во Владимире медикам станции скорой помощи вернут часть отменённых выплат. В больнице состоялось очередное заседание комиссии по пересмотру решения о сокращении премий.Сотрудникам ССМП перечислят часть стимулирующих за январь. Медперсоналу вернули 25-35% от суммы, которую они получили в январе прошлого года. В денежном выражении - это 5 тысяч рублей для врачей, 4 тысячи - для среднего медперсонала. Водителям удалось отбить по тысяче рублей из 3,5 тысяч, которые у них были «отрезаны». Общая сумма распределённых средств составила около 1,46 млн рублей. При этом главный бухгалтер подчеркнула, что станция залезает в резерв следующих месяцев.Напомним, что в феврале медработники. Власти решили создать комиссию, которая На одном из заседаний выяснилось, что фонд оплаты труда в медучжреждении на 2023 год сокращён на 9 млн рублей, но позднее в минздраве , что фигурирующая сейчас общая сумма ФОТ не окончательная и буде увеличена.