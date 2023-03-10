Во Владимире продолжается судебная тяжба по делу частного приюта для животных Валента. На...

Во Владимире продолжается судебная тяжба по делу частного приюта для животных "Валента".На очередном заседании руководство приюта запросило разрешение на проведение специальной экспертизы.Ответчик собирается официально установить, соответствует ли приют требованиям санитарных норм. Создаёт ли содержание и выгул собак негативное воздействие для проживающих в округе людей. Напомним, за закрытие приюта, который располагается в 150 метрах от жилой зоны, выступают жители, которым мешает постоянный лай собак. Также люди против выгула животных под окнами своих домов. На предыдущих заседаниях были предложены несколько вариантов для переезда приюта, однако подходящее место пока так и не было найдено.Валентина Сокова, руководитель Владимирской общественной организации Центр животных "Валента":- Там должен быть изолятор, должно быть помещение отапливаемое для животных. Должны быть вольеры соответствующие - 2 кв. метра на каждую голову. Либо, в свете новых постановлений, этот приют не будет признанным и мы не сможем въехать. Потом, место для персонала, какой-то ветеринарный пункт.Напомним, что еще в декабре прошлого года суд постановил прекратить работу приюта для животных.Любители животных встали на защиту приюта и судебная тяжба началась месяц назад. И недавно владимирскому приюту для животных "Валента" предложили новый земельный участок.Тем временам владимирские зооволонтеры рассказали о жизни четвероногих в стенах приюта "Валента".