С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 181719 владимирцев.

Во Владимирской области 10 марта выявлено 78 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 23 человек. Еще 14 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 11 - в Ковровском, 8 - в Гусь-Хрустальном, по 5 - в Петушинском и Кольчугинском, по 3 - в Александровском и Юрьев-Польском, 2 - в Вязниковском, по 1 - в Собинском, Камешковском, Меленковском и Суздальском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 181719 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 50320 заболевших во Владимире, 21564 - в Ковровском районе и 19664 - в Муроме.