В период половодья во Владимирской области будут действовать ограничения на движение большегрузных автомобилей

В период половодья во Владимирской области будут действовать ограничения на движение большегрузных автомобилей, - сообщает пресс-служба Правительства региона. Запрет продлится весь апрель.Ограничения будут зависеть от веса большегруза. Автомобили с допустимой нагрузкой на ось до 8 тонн смогут проехать по трём автодорогам: Владимир-Муром-Арзамас, Муром-Ярославль-Вологда-Архангельск (в границах Владимирской области) и Малышево-Красная Горбатка.Для грузовиков с предельной нагрузкой на ось 6 тонн дополнительно будут доступны участки Владимир-Юрьев-Польский-Переславль-Залесский, Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики, Сенинские Дворики-Ковров-Шуя-Кинешма, Муром-"Волга", Касимов-Муром-Нижний Новгород, Ковров-Красная Грива-Сельцо-Мстера-"Волга", Камешково-Ляховицы-Суздаль, Дубки-Киржач, Кольчугино-Киржач, Покров-Новоселово-Киржач, а также Бетонка-Черново.На остальных дорогах Владимирской области ограничение предельной нагрузки на ось составит 4 тонны. Уточняется, что мера поможет сохранить дороги в период половодья.