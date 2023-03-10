Во Владимирской области окольцован большой пестрый дятел.
А владимирская орнитологиня Юлия...
Во Владимирской области окольцован большой пестрый дятел.
А владимирская "орнитологиня" Юлия Буянова поделилась в своем блоге тонкостями процесса кольцевания дятла.
Юлии удалось поймать одного из наиболее известных представителей семейства - самку большого пестрого дятла.
Кольцевание позволяет отслеживать маршруты миграции птиц, уточнить места гнездования, кормежки, отдыха и даже продолжительность ее жизни.
В ходе осмотра специалист определяет возраст птицы, длину крыла и хвоста, стадию линьки, а затем крепит на лапку металлическое кольцо и взвешивает с помощью ювелирных весов и воронки.
Этот дятел весит всего 88 граммов.
(группа Вконтакте "Гнездо натуралиста")