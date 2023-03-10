Во Владимирской области отделение Пенсионного фонда пыталось отсудить выплаты у наследников умершей...

Во Владимирской области отделение Пенсионного фонда пыталось отсудить выплаты у наследников умершей женщины.Необычный «финал» оказался у дела, который рассматривал Киржачский районный суд.Известно, что региональное отделение Пенсионного фонда выплачивало жительнице города Киржача страховую пенсию по старости. Суммы были перечислены за апрель, май и июнь 2022 года. Но вскоре выяснилось, что данная гражданка умерла в марте.Органом ПФР было направлено в Банк письмо о возврате средств за три месяца, но на счету умершей денег не оказалось. Тогда Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Владимирской области обратилось в суд с требованием вернуть «задолженности из наследственного имущества умершей». Указывалась сумма — 99 628,03 руб.Как итог: 7 марта текущего года в удовлетворении исковых требований регионального Отделения Фонда пенсионного и социального страхования всё же было отказано.Выяснилось, что истец не предоставил доказательства снятия ответчиками денежных средств с банковской карты умершей женщины.Уточняется, что данное решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.Фото: pxfuel.com