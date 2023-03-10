Мужчину госпитализировали.

Во Владимирской области пострадал водитель опрокинувшейся на М-7 фуры. Об этом рассказали в МЧС и УМВД региона.ДТП произошло 9 марта на 322-м километре федеральной трассы в Гороховецком районе. 73-летний водитель грузовика, двигаясь со стороны Нижнего Новгорода, при перестроении для обгона машины не справился с управлением. Машина перевернулась и угодила в кювет.Водитель оказался зажат. Прибывшие спасатели деблокировали его и передали медикам.«При движении по загородным дорогам необходимо быть предельно внимательными и учитывать погодные условия. В период выпадения осадков снижайте скорость и увеличивайте дистанцию, не совершайте резких манёвров», - предупредили в ФКУ Упрдор «Москва - Нижний Новгород».