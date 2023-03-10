Во Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 78 случаев заболевания коронавирусной...

Во Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 78 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.Об этом сообщается на официальном сайте Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области.За прошедшие сутки (10 марта 2023 года) лабораторно подтверждено 78 случаев заболевания:23 сл. в городе Владимире;14 сл. в Муромском районе;11 сл. в Ковровском районе;8 сл. в Гусь-Хрустальном районе;5 сл. в Петушинском районе;5 сл. в Кольчугинском районе;3 сл. в Александровском районе;3 сл. в Юрьев-Польском районе;2 сл. в Вязниковском районе;1 сл. в Собинском районе;1 сл. в Камешковском районе;1 сл. в Меленковском районе;1 сл. в Суздальском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 181 719 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Фото: ГТРК «Владимир»