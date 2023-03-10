Во Владимирской области женщине за убийство сожителя грозит до 15 лет лишения свободы.
Трагедия...
Во Владимирской области женщине за убийство сожителя грозит до 15 лет лишения свободы.
Трагедия произошла 7-го декабря прошлого года в деревне Губино, как сообщает региональная прокуратура.
Местная жительница в ходе конфликта (под действием алкоголя) нанесла сожителю ножом две раны.
Осознав, что наделала, женщина вызвала скорую помощь, а также пыталась остановить кровь одеялом.
В последствии мужчина всё же скончался от «проникающего ранения».
Обвиняемая женщина полностью признала свою вину и раскаялась в преступлении.
Уголовное дело будет направлено в Селивановский районный суд для рассмотрения по существу.
Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.
Фото: pxfuel.com