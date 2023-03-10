Во Владимирской области женщине за убийство сожителя грозит до 15 лет лишения свободы. Трагедия...

Во Владимирской области женщине за убийство сожителя грозит до 15 лет лишения свободы.Трагедия произошла 7-го декабря прошлого года в деревне Губино, как сообщает региональная прокуратура.Местная жительница в ходе конфликта (под действием алкоголя) нанесла сожителю ножом две раны.Осознав, что наделала, женщина вызвала скорую помощь, а также пыталась остановить кровь одеялом.В последствии мужчина всё же скончался от «проникающего ранения».Обвиняемая женщина полностью признала свою вину и раскаялась в преступлении.Уголовное дело будет направлено в Селивановский районный суд для рассмотрения по существу.Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.Фото: pxfuel.com