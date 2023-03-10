За год в столице будет введено 52 новостройки.

За год в столице будет введено 52 новостройки.В течение 2023 года на столичном рынке новостроек планируется завершить строительство 52 комплексов класса "бизнес". Если все планы застройщиков будут реализованы, то объемы ввода вырастут на 49% относительно прошлого года.Всего ожидается ввод 149 корпусов, 97 из них – в первом полугодии.Самые доступные цены среди практически достроенных комплексов зафиксированы в клубном доме в Кунцево. Стоимость апартаментов здесь начинается от 233 тыс. рублей за кв. м, или от 5,5 млн рублей за лот.Самые низкие цены на квартиры предлагаются в квартале в районе Можайский. Минимальная цена кв. м – 286 тыс. рублей.Только в еще одном проекте – апарт-комплексе – стоимость кв. м ниже 300 тыс. рублей. Минимальная цена "квадрата" в новостройке начинается от 299 тыс. рублей.Преимущество покупки квартиры в ЖК на высокой стадии готовности – возможность довольно быстрого переезда в новое жилье. Кроме того, если в новостройке есть уже реализованные очереди, можно оценить качество строительства предыдущих корпусов, посмотреть, как заселяется комплекс и как развивается внутренняя инфраструктура.