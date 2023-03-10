Вязниковские волонтёры отправили на передовую большой объём посылок. В основном, в них медикаменты, тёплые вещи и бытовые принадлежности. Кроме того, в составе гуманитарного груза - именные посылки для бойцов.

Вязниковские волонтёры отправили на передовую большой объём посылок. В основном, в них медикаменты, тёплые вещи и бытовые принадлежности. Кроме того, в составе гуманитарного груза - именные посылки для бойцов.«Сейчас на передовой имеются сложности. Ребята говорят мне, что днём - распутица, ночью - морозец. Они работают пока в зимней экипировке. Зачастую днём промокает обувь и одежда. Я направил по просьбе бойцов большую партию нательного белья (мужики сетуют, что им некогда стирать-сушить, работают почти круглыми сутками). Сегодня важно, чтобы наши защитники были обеспечены всем необходимым и не знали ни в чем нужды», - сообщил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.