Илон Маск решил построить новый город для сотрудников своих компании Tesla, SpaceX и Boring в Техасе, выяснила WSJ. По данным газеты, связанные с компаниями или топ-менеджерами Маска организации скупают земли, на которых планируется построить больше 100 жилых домов, школу и частный комплекс для самого миллиардера.

Миллиардер Илон Маск планирует построить новый город в округе Бастроп недалеко от Остина. Строительство развернется на части недавно приобретенных земель, пишет Тhе Wall Street Journal со ссылкой на документы, переписку компаний Маска с чиновниками округа и собеседников, знакомыми с планами Маска. В них входит строительство отдельного жилого комплекса для самого Маска, который около двух лет, после переезда из Калифорнии в Техас, живет у одного из друзей.По словам людей, знакомых с планами Маска, руководители его Boring Company обсуждали и изучали возможность создания города в Бастропе. По словам собеседников WSJ, Маск и его топ-менеджеры хотят, чтобы работающие в Остине сотрудники компаний миллиардера Boring, Tesla и SpaceX могли жить в новых домах с арендной платой ниже рыночной. Сейчас месяц аренды жилья в Остине обходится в $2200. Компании Маска предлагают своим работникам арендовать жилье за $800. Планируемый к строительству город примыкает к строящимся объектам Boring и SpaceX.