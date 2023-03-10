За призыв к терроризму ФСБ по Владимирской области задержала 22-летнего украинского...

За призыв к терроризму ФСБ по Владимирской области задержала 22-летнего украинского беженца.Пресечена противоправная деятельность 22-летнего гражданина Украины, который открыто призывал к "осуществлению террористической деятельности" через "Интернет", сообщает пресс-служба регионального УФСБ.Было установлено, что мужчина приехал на территорию Владимирской области в составе группы беженцев из зоны проведения СВО в марте 2022 года. И он был заселен в пункт временного размещения.В ноябре 2022 года обвиняемый в мессенджере "Telegram" опубликовал ряд сообщений, которые призывали к террористической деятельности.В марте текущего года СУ СК России по Владимирской области в отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.205.2 УК РФ.Обвиняемый задержан. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Фото: pxfuel.com