Во Владимирскую область поступила вакцина против пневмококковой инфекции. 8 400 доз вакцины от...

Во Владимирскую область поступила вакцина против пневмококковой инфекции.8 400 доз вакцины от пневмококка закупили за счёт областного бюджета, сообщает Министерство здравоохранения Владимирской области.До конца 2024 года ожидается поступление второй партии в количестве 3 000 доз.«Пневмококковая инфекция – коварная. Она может стать причиной возникновения тяжёлой пневмонии, менингита. Поэтому советую гражданам, в первую очередь из групп риска, привиться. Иммунизация позволит защититься от тяжёлых заболеваний, грозящих летальным исходом», – отметил главный внештатный пульмонолог регионального Минздрава Игорь Петряков.Вакцинироваться рекомендуется пациентам с заболеваниями лёгких или пневмонии в анамнезе, сахарным диабетом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, ожирением, страдающим никотиновой зависимостью, лицам 65+.Владимирцам напоминают, что вакцинацию можно пройти в поликлинике по месту прикрепления.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области