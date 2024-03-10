Во Владимирскую область поступила вакцина против пневмококковой инфекции.
8 400 доз вакцины от...
Во Владимирскую область поступила вакцина против пневмококковой инфекции.
8 400 доз вакцины от пневмококка закупили за счёт областного бюджета, сообщает Министерство здравоохранения Владимирской области.
До конца 2024 года ожидается поступление второй партии в количестве 3 000 доз.
«Пневмококковая инфекция – коварная. Она может стать причиной возникновения тяжёлой пневмонии, менингита. Поэтому советую гражданам, в первую очередь из групп риска, привиться. Иммунизация позволит защититься от тяжёлых заболеваний, грозящих летальным исходом», – отметил главный внештатный пульмонолог регионального Минздрава Игорь Петряков.
Вакцинироваться рекомендуется пациентам с заболеваниями лёгких или пневмонии в анамнезе, сахарным диабетом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, ожирением, страдающим никотиновой зависимостью, лицам 65+.
Владимирцам напоминают, что вакцинацию можно пройти в поликлинике по месту прикрепления.
Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области