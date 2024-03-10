Об этом сообщили в официальном телеграм-канале регионального надзорного ведомства. Фактом смерти пациентки заинтересовалась владимирская прокуратура. Об этом сообщили в официальном ..

Об этом сообщили в официальном телеграм-канале регионального надзорного ведомства.Фактом смерти пациентки заинтересовалась владимирская прокуратура. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале регионального надзорного ведомства.«Прокуратура города Владимира контролирует ход процессуальной проверки, организованной СУ СК России по Владимирской области по факту смерти пациентки в областном перинатальном центре», – сказано в пресс-релизе.Специалисты надзорного ведомства дадут всестороннюю оценку относительно диагностики в процессе наблюдения за женщиной, а также своевременности и качества оказания помощи.Ранее АиФ Владимир о том, что делом погибшей 8 марта роженицы занимаются следователи.