Масленица во Владимире и Суздале: какая программа ждет гостей праздника? Масленица - один из самых...

Масленица во Владимире и Суздале: какая программа ждет гостей праздника?Масленица - один из самых веселых русских народных праздников, который отмечается в преддверии Великого поста. Считается, что первоначально она была связана с днем весеннего солнцеворота.На Руси издавна было принято отмечать смену времен года, поэтому приходу весны особенно радовались, люди старались задобрить, то есть "умаслить" её. И естественно — пекли вкусные блины — символ Масленицы.Масленица в Парке Загородном (в городе Владимире)11 марта (с 11:00 до 12:00) - в первый день Масленой недели гостеприимная «Деревня Дуралеевка» (в Загородном парке) откроет свои ворота, чтобы поприветствовать всех любителей масленичных игр и забав. С гостями разыграют по ролям народную традицию этого дня: свекры будут отправлять жен своих сыновей в гости к родителям, а после сами пойдут навещать родню.На главной площади игровой площадки пройдут традиционные развлечения, как это было в стародавние времена. Гости успеют покататься на качелях, ледяных горках, построят снежную крепость. Не обойдется без главного обычая первого дня Масленицы – выпекания первого блина.12 марта (с 11:00 до 12:00) в Парке Загородном на игровой площадке пройдет веселая игровая программа. Гости окунутся в традиции этого дня. В это время молодые люди собирались, чтобы пообщаться, присмотреться друг к другу и после Великого поста (на Красную горку) сыграть свадьбу. С теми гостями, кому «смотрины» неинтересны, начнут «зазывать» Масленицу. Их ждут потехи и игрища, такие как стрельба из рогаток, игра в снежки и многое другое.14 марта (с 11:00 до 12:00) на игровой площадке участники будут водить хороводы, петь колядки, кататься на санях, устраивать шуточные битвы на кулаках и другие молодецкие забавы, играть в снежки, а также жечь костры. Главным развлечением программы станет штурм и захват снежной крепости, после чего все гости в теплом помещении парка попробуют традиционное масленичное угощение – сладкие и вкусные блины.16 марта (с 11:00 до 12:00) в предпоследний день Масленой недели «блинно-солнечный поезд» отправляется по «Деревне Дуралеевка», чтобы навести порядок и подготовиться к главному воскресному дню.В шуточно-игровой форме юные участники программы будут приобщаться к деревенскому труду. В этот день они познакомятся с обрядами и традициями праздника. Только в субботу можно было вынести «сор из избы», подразумевая обряд примирения и сплочения.В финале программы гости смогут угоститься вкусными блинами с горячим чаем.Масленица в Писательском сквере (в городе Владимир)16 марта (в 14:00) в Писательском сквере (Некрасовская, 55) на Масленицу ярко проводят зиму и горячо встретят весну.Владимирцев приглашают на развлекательную программу с танцами, интерактивами, конкурсами и традиционными играми и забавами. Гости праздника также смогут поучаствовать в конкурсе блинов и получить призы за самую необычную начинку, самый тонкий блин, самый кружевной блин и самый большой блин.Масленица в Доме культуры молодежи города Владимира14 марта (с 11:00 до 12:00) все участники праздника окунутся в атмосферу масленичных гуляний 18-19 века: познакомятся с народными играми и забавами, такими как «Карусель», «Дударь», «Шапки», «Петушки» и мн.др. Примут участие в «Чайном керлинге», перетягивании валенка и метании блинов.Гости мероприятия станут участниками большого масленичного паровоза и закружатся в традиционном хороводе.Масленица в Музыкальном театре «Разгуляй» (в городе Владимир)11 марта (с 12:00 до 14:00) пройдет музыкально-интерактивный спектакль «Русская ярмарка».Действующие персонажи: Дед, Баба, Скоморохи, Петрушка, Иностранец, Медведь, Цыганка, Лошадь. Игра актеров органично переплетается с русскими народными песнями, танцами, играми.Гости узнают, как проходили ярмарки на Руси: с шутками, прибаутками, игрищами, ряжеными, песнями и частушками.Дети смогут поучаствовать в «кулачном бою» и русских народных играх, узнают много интересного о музыкальных русских народных инструментах. Во время представления каждый сможет стать музыкантом, танцором и даже персонажем спектакля.Масленица на Соборной (в Центре культуры и искусства города Владимира)12 марта в 11:00 на Соборной пройдёт детская театрализованная программа «Масленица хороша – широка её душа».В интерактивном формате детей познакомят с обычаями проводов русской зимы и традициями Масленицы. Ребята поиграют в познавательные игры, споют весёлые и задорные песни и закружатся в танце.Масленица в СуздалеФото: https://vladimirculture.ru/overviews/24/maslenica-v-suzdaleПраздничные мероприятия пройдут с 11 по 17 марта.Всю неделю на Торговой площади Суздаля, городских улицах, музеях и в туристических комплексах будут проводиться развлекательные программы.В этом году на Кремлевской улице планируют выставить всеобщее обозрение яркие чучела Масленицы в исконно русском стиле с суздальским колоритом. Их своими руками сделают местные жители.Большие ростовые фигуры на деревянных каркасах сможет увидеть любой желающий – и горожанин, и турист.В Прощеное воскресенье в 12:00 на Торговой площади начнутся традиционные массовые гуляния с играми и песнями. Здесь будут работать торговые киоски с ароматными блинами и горячим травяным чаем из самовара. А в 15:00 жители и гости Суздаля сожгут чучело Масленицы.Шумный и многолюдный праздник под названием «Масленичные потехи» организует Музей деревянного зодчества.Гостей ждут мастер-классы, концерты, традиционные забавы, выступления московского хора рожечников, старинная традиционная забава «Гусиная потеха» с участием благородных гусей, состязание «Влезь на столб» и пр.Более подробную информацию (и полную афишу) можно уточнить на официальных сайтах парков, центров и музеев.Организаторы отмечают, что праздничная программа будет дополняться.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений