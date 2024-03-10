Народные приметы на 11 марта. Почему в день Порфирия Позднего мужчинам нельзя встречаться с...

Народные приметы на 11 марта. Почему в день Порфирия Позднего мужчинам нельзя встречаться с красивыми женщинами?В народе эта дата известна как Порфирьев день, Порфирий Поздний или Птичий день.По народным приметам 11 марта можно определить погоду на весну и лето, а также узнать, будет ли год урожайным.В старину верили, что именно в этот день мужчинам следует избегать встреч с красивыми женщинами. Прекрасная дама могла оказаться… кикиморой!Верили, что такие женщины заманивают мужчин в лес и забирают их силу. Мужчины в этот день могли пропасть (не вернуться домой).В народе кикимору описывают, как маленькую и безобразную старушку. Обитает она в человеческом жилище, а по ночам прядет. Людям и хозяйству кикимора приносит вред: мешает спать, шумит и пугает, обижает скотину.Что можно делать 11 февраля?- Мужчины на Порфирия ходили на рыбалку. Считалось, что клев в этот день будет отличный! Первую рыбу обязательно отдавали кошке, чтобы рыбалка и дальше была удачной.- 11 марта хозяйки обязательно наводили дома чистоту, чтобы привлечь в жилище позитивную энергию. Кроме того, люди верили, что порядок символизирует искренность супругов и гармонию в отношениях.Что нельзя делать 11 февраля?В народе верили, что в этот день нельзя стричься, иначе волосы начнут выпадать.Не заключали в этот день браки, потому что семья, по поверью, быстро распадется.В этот день не занимались рукоделием, чтобы беды к себе не «пришить». Узлы на нитках предвещали неприятности, препятствия и денежные проблемы.Не давали деньги в долг, потому что сам «три года будешь ходить с протянутой рукой».Народные приметы на 11 февраляС утра туман стоит – ждите непогоды.Если внезапно пошел снег, значит, будет много осадков в летний период.Разгулявшаяся вьюга обещает дождливое и прохладное лето.Сошел снег – скоро будут заморозки.Если ночью небо безоблачное с яркими звездами, то летом будет много гроз.Голуби воркуют – к теплу.Птичьи гнезда расположены с солнечной стороны – лето будет холодным.Перелетные птицы вернулись – к богатому урожаю хлеба.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений