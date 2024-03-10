Не «Леруа Мерлен», а «Ле Монлид»: владимирцы обсуждают переименование популярной сети...

Не «Леруа Мерлен», а «Ле Монлид»: владимирцы обсуждают переименование популярной сети гипермаркетов.Как сообщает «ТАСС», 5 марта 2024 года юридическое наименование ООО «Леруа Мерлен Восток» сменилось на ООО «Ле Монлид» без изменения юридического лица.Уточняется, что данный процесс не отразится на операционной деятельности, стратегических планах и работе сотрудников компании.Это интересно:«Леруа Мерлен Восток» зарегистрировала товарный знак Monlid 11 января 2024 года.В «ТАСС» сообщили, что несмотря на то, что компания пока не планирует ребрендинг сети, в заявке на его регистрацию также значатся «услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной и оптовой продажи товаров с использованием интернет-сайтов; услуги магазинов по розничной и оптовой продаже товаров».Переименование компании было сделано в рамках передачи управления локальному менеджменту «Леруа Мерлен» в России, пояснили в компании.На заметку:В марте прошлого года компания Adeo, владеющая брендом Leroy Merlin, сообщила, что приняла решение о продаже своих магазинов строительных материалов в РФ российскому менеджменту. В декабре 2023 года стало известно, что основным владельцем ООО «Леруа Мерлен Восток», российской структуры сети DIY-магазинов Leroy Merlin, стала компания Scenari Holding LP, зарегистрированная в ОАЭ.Фото: https://vladtv.ru/society/143931/Читайте также по теме:Будет ли работать «Леруа Мерлен» во Владимире?