Во Владимирской области первые семьи с тремя и более детьми получили сертификат на денежную выплату вместо земельного участка.

Согласно новому закону, вступившему в силу с 1 января этого года, семьи могут выбрать между сертификатом и земельным участком. Сертификат оформляется на сумму 250 тысяч рублей, и эти средства могут быть направлены на приобретение или улучшение жилья, а также на ипотечное кредитование.Одно из условий получения единоразовой выплаты – жильё, которое хотят приобрести или улучшить многодетные родители должно находиться во Владимирской области. Первые несколько семей уже смогли получить сертификаты в отделе социальной защиты населения.