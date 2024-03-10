Об этом рассказали в официальном телеграм-канале Правительства Владимирской области.

С помощью санитарной авиации были спасены двое жителей Мурома. Об этом рассказали в официальном телеграм-канале Правительства Владимирской области.Так, из Центральной районной больницы города были срочно эвакуированы двое мужчин – одному требовалась пересадка сердца, у второго была обнаружена опухоль на том же органе. Обоих пациентов доставили в Москву, а именно – в НМИЦ трансплантологии имени академика Шумакова.Во время транспортировки за больными наблюдали сотрудники отделения экстренной консультативной помощи. Сейчас оба муромца прооперированы и их здоровью ничего не угрожает.За весь 2024 год санавиация провела 11 вылетов. В частности, в медицинские учреждения Нижнего Новгорода и столицы.