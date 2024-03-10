Близким и родственникам беременной двойней женщины, которая умерла во владимирском Областном перинатальном центре, выразили соболезнования. В пресс-службе минздрава также сообщили, что

Близким и родственникам беременной двойней женщины, которая умерла во владимирском Областном перинатальном центре, выразили соболезнования. В пресс-службе минздрава также сообщили, что семье оказывается вся необходимая помощь и поддержка. Трагедия произошла утром 8 марта. При каких обстоятельствах беременная двойней 34-летняя женщина попала в Областной перинатальный центр, пока неизвестно. Известно только то, что спасти ни ее, ни