«Сержант Пеппер»: на «Авито» жителям Владимирской области продавали незарегистрированные семена...

«Сержант Пеппер»: на «Авито» жителям Владимирской области продавали незарегистрированные семена овощей.В январе 2024 года специалистами Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям был проведен мониторинг интернет-магазинов на «Авито», где были размещены объявления о продаже семян.Увы, было зафиксировано 6 объявлений о продаже семян овощных культур, сорта которых не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию в РФ.Что именно продавалось на «Авито» незаконно?Картофель «Сынок», «Уника», «Шарвари Пирошка», томаты «Польская слива тети Сварло», «Голубой шмель», «Поцелуй герани», «Сержант Пеппер», «Мохнатый Кейт», «Зелёная богиня Ксанау» и другие.Владимирцам напоминают: не включение сортов растений (отсутствие регистрации) в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, является нарушением ч. 2 ст. 16 Федерального закона от 30.12.2021 №454-ФЗ «О семеноводстве».В адрес информационного портала «Авито» было написано письмо с предложением удалить объявления. В дальнейшем данную «продажу» заблокировали.В преддверии дачного сезона жителям Владимирской области предлагают заглянуть в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Он размещен на официальном сайте ФГБУ «Госсорткомиссия» в общем доступе.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений