«Студенческий стартап»: владимирцы смогут принять участие во всероссийском грантовом...

«Студенческий стартап»: владимирцы смогут принять участие во всероссийском грантовом конкурсе.Минобрнауки России объявило конкурс на получение грантов «Студенческий стартап». Подать заявку можно до 15 апреля на официальном сайте. Участие - бесплатное.Отбор проводится в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства», который входит в перечень 42 стратегических инициатив, утвержденных Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.В 2024 году по 1 млн рублей на реализацию своего проекта гранты получат 2 тысячи студентов — это на 500 больше по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.В конкурсе могут принять участие студенты бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, в том числе иностранные граждане.Проекты должны соответствовать одному из семи тематических направлений: Цифровые технологии; Медицина и здоровье; Новые материалы и химические технологии; Новые приборы и производственные технологии; Биотехнологии; Ресурсосберегающая энергетика; Креативные индустрии.В случае победы в конкурсе учащиеся вузов должны будут зарегистрировать юридическое лицо, разработать бизнес-план и запустить сайт своего стартапа. Школьники и учащиеся колледжей могут быть привлечены к реализации проекта на безвозмездной основе.Сообщается, что оператором конкурса «Студенческий стартап» выступает Фонд содействия инновациям.Фото: https://t.me/mintsifry_33