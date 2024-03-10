Предстоящую ремонтную кампанию обсудили глава Росавтодора Александр Новиков и Губернатор Александр Авдеев, рассказывают представители Информационного центра регионального Правительства.

Трасса Р-132 от Владимира до Суздаля вскоре станет четырёхполосной. Предстоящую ремонтную кампанию обсудили глава Росавтодора Александр Новиков и Губернатор Александр Авдеев, рассказывают представители Информационного центра регионального Правительства.Так, речь идёт об участке с 244-го по 278-й километр. На дороге будут установлены барьеры, кроме того, здесь же будут капитально отремонтированы мосты через реки Каменка, Уловка и Чендеревка.Р-132 будет отреставрирована и от Захарова до границы с Рязанской областью. До 2025 года коммунальщики восстановят покрытие на 24-м километре трассы в Гусь-Хрустальном районе. Здесь будет отфрезерован старый асфальт и положен новый, также на проезжей части обновят инфраструктуру.На трассе М-7 с 169-го по 185-й километр власти планируют освежить разметку. Подобные работы пройдут на той же дороге, но с 309-го по 324-й километр. Так, до конца этого года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будут отремонтированы более 78 километров дорог. Одна из них Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский.