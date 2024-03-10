В 2024 году во Владимирской области ЕГЭ будут сдавать более 5 000 выпускников.
Если быть еще...
В 2024 году во Владимирской области ЕГЭ будут сдавать более 5 000 выпускников.
Если быть еще точнее - 5 391 человек. Это выпускники 11-х классов, выпускники прошлых лет, а также студенты колледжей и техникумов.
Обязательными предметами остаются - русский язык и математика (базовая или профильная).
Об этом рассказала директор регионального информационно-аналитического центра оценки качества образования Владимирской области Светлана Мансурова в эфире программы «Здесь и сейчас».
Важное нововведение в этом году: выпускники могут изменить выбор по сдаче профильного или базового уровня математики за две недели до экзамена.
«… Ребята должны обязательно сдавать только русский и математику, остальные предметы по желанию...» - пояснила Светлана Мансурова.
Это интересно!
43% выпускников решили сдавать профильный уровень математики.
Директор регионального информационно-аналитического центра оценки качества образования Владимирской области отметила, что у выпускников вырос интерес к предметам естественно-научного цикла.
Самый популярный предмет по-прежнему обществознание. Его будут сдавать 48% выпускников, 4% - физику, 15% - химию, 22% - информатику.
Что касается иностранных языков, 13% сдают английский, 6 человек – немецкий, по 2 человека - испанский и французский, 5 — китайский.
Основная волна сдачи ЕГЭ и ОГЭ пройдет с 23 мая по 2 июля.
Фото: Архив ГТРК «Владимир»