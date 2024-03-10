В Александровском районе собственник земельного участка заплатит штраф за неисполнение предписания...

В Александровском районе собственник земельного участка заплатит штраф за неисполнение предписания Россельхознадзора.Так ли важно следить за тем, чтобы ваш земельный участок не зарастал сорной травой и другой растительностью? Еще в июне 2023 года государственным инспектором Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям в отношении собственника земельного участка (более 69 га), расположенного в Александровском районе, была проведена внеплановая проверка по соблюдению требований земельного законодательства.Специалисты установили, что земельный участок по всей площади зарастает многолетней сорной растительностью, деревьями и кустарниками.По результатам проверки Управлением Россельхознадзора собственник был привлечен к административной ответственности, а также ему было выдано предписание.В пресс-службе регионального Россельхознадзора рассказали, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в феврале 2024 года данный земельный участок вновь проверили.Уточняется, что на момент осмотра по всей площади над снежным покровом вновь возвышались сухостой сорной растительности и древесно-кустарниковая растительность, высотой более 3 метров.Сообщается, что ходатайства и иные документы, подтверждающие устранение нарушений, от собственника участка так и не поступали.Таким образом, правообладателю направили уведомление о возбуждении административного производства по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ.Владимирцам напоминают, что невыполнение в установленный срок предписаний федеральных органов, осуществляющих государственный земельный надзор (в том числе в отношении земель сельскохозяйственного назначения) или их территориальных органов об устранении нарушений земельного законодательства — влечет наложение административного штрафа от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.Фото: freepik.com