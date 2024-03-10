Соревнования были посвящены памяти выдающегося мастера спорта СССР Виталия Константиновича Зорина, который ушел из жизни в октябре 2023 года.

9 марта в Кохме прошли традиционные лыжные гонки под названием «Кохомский марафон», организованные администрацией городского округа.Соревнования были посвящены памяти выдающегося мастера спорта СССР Виталия Константиновича Зорина, который ушел из жизни в октябре 2023 года. «Кохомский марафон» проводится с 1995 года, и каждый год Виталий Зорин лично открывал мероприятие и поддерживал участников.На старт лыжной гонки вышли более 450 спортсменов из различных областей, включая Ивановскую, Нижегородскую, Ярославскую, Владимирскую и Костромскую. Самому юному участнику всего 6 лет, а самому возрастному — 82 года.Победители марафона были награждены ценными подарками и денежными призами. В конце события все участники и зрители смогли насладиться вкусной солдатской кашей и горячим чаем.